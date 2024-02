Sony achètera la moitié du catalogue musical de Michael Jackson pour environ 600 millions de dollars

Le géant de la musique Sony Music devrait acquérir la moitié des droits du catalogue musical de Michael Jackson pour environ 600 millions de dollars, a rapporté le magazine américain Billboard.

S’il est conclu, il s’agirait du plus gros accord de droits d’auteur jamais conclu entre un seul artiste et une maison de disques.

Dans le cadre de cet accord, Sony achètera à la succession du roi de la pop une part de 50 % de la musique qu'il a enregistrée et des chansons qu'il a écrites.

L'accord comprendra également le catalogue de chansons appartenant à la société de Jackson, Mijac, qui comprend des chansons écrites par le musicien Sly Stone et des chansons du chanteur de blues et de gospel Ray Charles et Jerry Lee Lewis, considéré comme l'un des pionniers du rock and roll.

La valeur des actifs de Jackson qui seront transférés à Sony est estimée à au moins 1,2 milliard de dollars, selon des sources proches du dossier.

John Branca, un avocat chevronné spécialisé dans l'industrie du divertissement et l'un des deux exécuteurs testamentaires de la succession de Jackson, a déclaré : "Comme nous l'avons toujours soutenu, nous n'abandonnerons jamais la gestion ou le contrôle des actifs de Michael Jackson."

Le film documentaire "Leaving Neverland", qui a révélé des preuves tangibles de pédophilie et d'abus sexuels en série de Michael Jackson de deux hommes lorsqu'ils étaient enfants n'a pas été pris en compte dans l'achat des droits.