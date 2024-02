Six restaurants israéliens classés parmi les 50 meilleurs établissements du Moyen-Orient

La prestigieuse organisation "50 Best", reconnue dans le monde de la gastronomie, a dévoilé mardi pour la troisième année consécutive sa sélection des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient. Parmi eux, six établissements israéliens se distinguent, témoignant de l'excellence culinaire de la région. En tête de liste pour Israël, le restaurant OCD, dirigé par le chef Raz Rahav, brille à la 10ème position. Réagissant à cette distinction, Rahav a exprimé à N12 sa fierté accrue en ces temps difficiles, soulignant l'importance de représenter la cuisine israélienne naissante.

Avshalom Sassoni/Flash90

Peu après, le "George & John" situé dans l'hôtel Drisco et piloté par le chef Tomer Tal, s'empare de la vingtième place. Tal, dont l'établissement était classé sixième l'an dernier, partage son engagement quotidien à innover et à enrichir l'expérience culinaire de ses invités. Le restaurant "Nomi" à Kfar Monash, dirigé par les chefs Gadi Peleg et Yoni Danon, marque une première entrée remarquée à la 25ème place, devenant ainsi le seul établissement hors de Tel-Aviv à figurer dans la liste. Juste derrière, à la 26ème position, le "Animar" du chef Hillel Tavakuli confirme sa présence pour la troisième année consécutive, attestant de sa constance et de son excellence.

"Milgo & Milbar", sous la houlette du chef Motti Titman, se classe 34ème, tandis que le restaurant OPA, mené par la cheffe Shirel Berger et reconnu pour sa fine cuisine végétalienne, se positionne à la 43ème place, après avoir été nommé "découverte" l'année précédente.

Nati Shohat/Flash90

En tête de liste, le "Orfali Bros" de Dubaï maintient sa première place, affirmant le statut de Dubaï comme capitale culinaire mondiale, avec 18 restaurants figurant au classement. Cette année, le contexte de guerre et les tensions régionales ont conduit à l'annulation de la cérémonie festive, souvent comparée aux "Oscars" de la gastronomie, qui devait se tenir à Abu Dhabi.

Avec Dubaï, Israël et l'Égypte sont en tête de liste en termes de représentation. Malgré les défis posés par les conflits et les tensions, Israël maintient sa présence significative sur cette liste prestigieuse, aux côtés de restaurants de Jordanie, de Beyrouth, d'Arabie Saoudite, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman, du Maroc, et de Tunisie.