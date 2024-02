"Bedouin dream", film phare de la seconde édition du Festival du cinéma à Rahat

A l’occasion de la seconde édition du Festival du film du Moyen-Orient à Rahat, qui a débuté le 9 février, une production originale du réalisateur Kaid Abu Latif sera présentée ce samedi 17 février à 16h au palais culturel de la ville. "Le rêve bédouin" (Bedouin dream), un film local entièrement produit et réalisé par Kaid, plonge le spectateur dans un voyage unique à travers les temps à Rahat, la plus grande ville bédouine du monde.

Entre tradition et modernité

Le court-métrage de 10 minute 30, en couleur et en noir et blanc, met en scène l'histoire des résidents de la ville tout en dévoilant leur histoire riche et la société prospère qu’ils développent. Entre modernité et traditions, cette production fascinante propose une expérience cinématographique tout à fait unique. Le film débute avec une musique traditionnelle et une scène familiale où des enfants jouent à la maison, puis l’acteur et réalisateur principal Kaid, monte dans un bus et nous emmène en voyage pour une traversée des âges entre passé et présent.

"Le documentaire relate 50 d’existence de la ville sous toutes ses facettes. J’ai utilisé des images d’archives historiques de la bibliothèque nationale d’Israël, mais aussi des banques d’images britanniques et des photos que j’ai prises moi-même au fil du temps, de manière à faire découvrir au public un film inédit et informatif, qui donne une perspective différente de la ville. Je raconte l’histoire de Rahat à travers le regard des enfants, pour montrer comment eux voient leur ville et son futur", raconte Kaid Abu Latif à i24NEWS.

Kaid Abu Latif

Le film repose sur une alternance entre les plans de la ville et les scènes plus intimistes au cœur de Rahat, rythmés par une réflexion poétique sur le temps qui passe. Le spectateur découvre ainsi la vie de Rahat d’antan et celle d’aujourd’hui, avec des vues aériennes qui montrent tant le désert que la vie citadine mais aussi des photos authentiques en noir et blanc, qui reflètent les traditions bédouines : rituel du café, Bédouins dans le désert avec les chameaux, préparation de la nourriture dans les tentes, match de football dans le désert, etc.

"Lorsque nous avons monté le Festival cette année, il nous est apparu évident qu’il fallait des productions originales, et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de créer ce film. A l’origine, c’est un projet que j’ai réalisé en coopération avec l’Université d’Oxford, sur le marché bédouin dans l’espace public, puis j’ai élargi l'idée pour en faire un documentaire", explique Kaid à i24NEWS.

Kaid Abu Latif jongle de manière agile avec l’emploi de l’hébreu et de l’arabe à l’image de la coexistence qu’il prône, offrant une véritable immersion totale dans la vie des Bédouins, qui font partie intégrante de l’Etat d’Israël. Le réalisateur crée des parallèles qui tendent à montrer le lien et l’attachement particulier des Bédouins à la terre d’Israël. Une coexistence avec les Juifs qui tenait terriblement à cœur à son frère Ahmad, soldat de Tsahal, tombé au combat le mois dernier à Gaza lors de l’événement tragique de l’effondrement des bâtiments pendant une opération antiterroriste.

"J’ai placé Ahmad au centre du film, pour lui rendre hommage. Sa mort brutale nous a frappés violemment et il était évident pour moi que ce film lui serait consacré. Ahmad était un fervent défenseur de la coexistence. Il a toujours considéré la communauté bédouine non comme un problème pour l’Etat d’Israël mais comme une partie essentielle de son identité. Il aimait la vie et les citoyens du pays. Ahmad m’a donné la force de réaliser ce documentaire, il croyait fermement au destin commun que partagent les Juifs et les Arabes et à quel point nous devons travailler main dans la main. C’est le message de mon film", a conclu Kaid.

La projection aura lieu à 16h samedi 17 février au palais culturel de Rahat.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS