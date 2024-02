Barcelone : un festival de cinéma israélien annulé après des menaces

Le festival Seret, festival international de films israéliens qui se tient chaque année depuis 13 ans ans dans des villes à travers le monde, devait avoir lieu pour la première fois à Barcelone, dans un cinéma renommé de la capitale catalane. Mais à la dernière minute, après que des spectateurs ont déjà acheté des billets pour les projections, le propriétaire du cinéma a informé les organisateurs qu'en raison de menaces sur sa vie, celle de sa famille et celle de son équipe de la part des organisations BDS et pro-palestiniennes, il était contraint d'annuler le festival.

Selon la chaîne Channel 12, le propriétaire a écrit aux organisatrices du festival : "Nous avons été menacés de vivre quatre jours de cauchemar si nous continuions le festival, et aujourd'hui, cela a encore pris de l'ampleur. Nous ne dormons plus la nuit. Ma famille et mes employés ont peur", a-t-il écrit, ajoutant : "Je ne voulais pas annuler le festival, mais le prix à payer est trop élevé".

Le propriétaire du cinéma a présenté ses excuses, assurant qu'il était désolé mais qu'il n'était pas prêt à risquer sa vie. Odelia Harush, l'une des organisatrices du festival, a déclaré à Channel 12 : "Nous sommes très déçus, mais nous ne renoncerons pas. Nous cherchons un lieu alternatif et même si nous devons projeter devant un public de dix personnes, le festival aura lieu coûte que coûte à Barcelone".