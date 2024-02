Eurovision : 400 personnalités d'Hollywood dénoncent les appels au boycott visant Israël

400 artistes et personnalités de l'industrie du divertissement mondialement connus ont dénoncé ce mercredi dans une lettre ouverte les appels au boycott d'Israël à l'Eurovision.

"Nous sommes choqués et déçus de voir des membres de la communauté du divertissement appeler au retrait d'Israël de la compétition en raison de sa riposte au plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste. Nous pensons que les événements fédérateurs tels que les concours de chant sont essentiels pour contribuer à combler nos écarts culturels et unir les gens de tous horizons à travers leur amour commun pour la musique. Ceux qui appellent à l'exclusion d'Israël sapent l'esprit du concours. et transforment cette célébration de l'unité en un outil politique", peut-on lire dans cette lettre émise au nom de l'organisation Creative Community for Peace, et signée par des personnalités telles les actrices Helen Mirren, Juliana Margulies, Liev Schreiber ou les chanteurs Boy George et Kelly Osbourne.

Ces dernières semaines, l'Union européenne de radiodiffusion a reçu de nombreuses pétitions appelant à l'exclusion d'Israël de la compétition. L'Islande, l'Irlande et d'autres pays ont ainsi menacé de boycotter l'Eurovision en raison de la participation d'Israël accusé de perpétrer des "crimes de guerre" et même un "génocide" à Gaza.

La finale du concours Eurovision aura lieu le 11 mai à Malmö en Suède.