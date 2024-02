Le film "Oppenheimer" est le grand gagnant des British Academy Awards

A moins d'un mois des Oscars, le biopic de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique "Oppenheimer" est reparti grand gagnant des Bafta dimanche avec sept récompenses, sans empêcher "Anatomie d'une chute" de poursuivre son beau parcours international.

La cérémonie des récompenses britanniques du cinéma avait commencé fort pour le film de la Française Justine Triet, qui accumule les récompenses depuis sa Palme d'or à Cannes, avec d'entrée de jeu le prix du meilleur scénario original. Il s'est finalement contenté de ce titre, loin des espoirs suscités par ses sept nominations mais suffisant pour entretenir les attentes de reconnaissance suprême à Los Angeles le 10 mars, où le film sera en lice dans cinq catégories.

Parti en position de force avec 13 nominations, à l'instar des autres prix internationaux, "Oppenheimer", qui a rapporté près d'un milliard de dollars, a écrasé ses concurrents, à commencer par son grand rival sur les écrans cet été, "Barbie", reparti bredouille.

Il s'impose dans les catégories les plus prestigieuses comme meilleur film et meilleur réalisateur, une première pour Christopher Nolan qui a reçu une standing ovation, après une longue attente et de nombreux succès commerciaux qui ne lui avaient jamais permis d'être sacré dans son pays d'origine.

Le portrait de J. Robert Oppenheimer, physicien torturé et directeur scientifique du projet Manhattan pendant la Seconde guerre mondiale, l'a emporté ainsi face à “Anatomie d’une chute” de Justine Triet, “Winter Break” d’Alexander Payne, “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorcese et “Pauvres créatures” de Yorgos Lanthimos, un résultat de bon augure avant les Oscars, pour lesquels il est nommé 13 fois.