Eurovision : lsraël pourrait être disqualifié en raison de sa chanson jugée "trop politique"

L'Union Européenne de Radio-télévision (EBU) envisage d'exclure la contribution israélienne à l'Eurovision, "La pluie d'octobre", invoquant des paroles politiques présumées, ont révélé des sources européennes au site d'information Ynet. Face à cette éventualité, la direction du radiodiffuseur public israélien a fermement répondu : "Nous ne procéderons à aucun changement de la chanson ni de ses paroles."

Initialement prévue pour être dévoilée la semaine dernière, la révélation de la chanson, qui doit être interprétée par Eden Golan à l'Eurovision qui se tiendra à Malmö en mai, a été retardée de quelques jours par la corporation. Selon les informations obtenues par Ynet, ce retard résulte de la demande de l'EBU de réviser le morceau avant sa publication publique afin de vérifier l'absence de messages politiques. Des sources proches du dossier ont précisé à Ynet que cette demande ne constituait pas une exception pour Israël, rappelant qu'une telle clause fait partie des règlements de l'Eurovision depuis plusieurs années.

Néanmoins, les sources ont ajouté que l'EBU envisage désormais de disqualifier la chanson. En réaction, le radiodiffuseur public israélien s'est résolument opposé à toute modification, affirmant être prête à en assumer les conséquences. Après une réunion du conseil du radiodiffuseur public mardi, celui-ci a indiqué : "Nous ne modifierons ni les paroles ni la chanson, même si cela doit signifier l'absence d'Israël à l'Eurovision cette année." Le radiodiffuseur public a ajouté dans un communiqué : "Nous sommes actuellement en dialogue avec l'EBU au sujet de la chanson qui représentera Israël à l'Eurovision."

Cette controverse survient une semaine après que les organisateurs de l'Eurovision ont officiellement refusé de céder aux demandes de disqualification d'Israël, contrairement à qui a été décidé pour la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine en 2022. "Les comparaisons entre une guerre et un conflit sont complexes et, en tant qu'organisation non politique, il ne nous appartient pas de les faire", a déclaré Noel Curran, directeur général de l'EBU, lors d'une interview. Il a ajouté, conscient des demandes visant à exclure Israël : "Cependant, l'Eurovision est un événement musical non politique, pas une compétition entre gouvernements."