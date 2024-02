Roger Waters traite le chanteur de U2 "d'énorme merde" pour avoir rendu hommage aux victimes du 7 octobre

Lors d'une interview donnée il y a quelques jours à la chaîne qatarie Al Jazeera, Roger Waters ne s'est pas privé de dire tout le mal qu'il pensait du chanteur de U2 et de ses prises de position pro-israéliennes après le 7 octobre.

"Tous ceux qui connaissent Bono devraient aller le prendre par les chevilles et le secouer jusqu'à ce qu'il arrête d'être une énorme merde", a lancé l'ancien musicien et fondateur du groupe Pink Floyd. "Ce qu'il a fait au Sphere de Las Vegas, en chantant à propos des étoiles de David, c'est l'une des choses les plus dégoûtantes que j'ai jamais vues de ma vie. Nous devons dire à ces gens qui défendent l'entité sioniste que leur opinion est dégoûtante et dégradante", a-t-il poursuivi.

Le chanteur, connu pour ses positions anti-israéliennes et antisémites, faisait allusion à un concert donné par le groupe U2 à Las Vegas début octobre, lors duquel son chanteur, Bono, avait modifié les paroles de la chanson Pride (In the name of love) en rendant hommage aux victimes des attaques du Hamas. "Tôt le matin du 7 octobre, le soleil se lève dans le ciel du désert... Etoiles de David, ils vous ont pris la vie mais ils n'ont pas pu prendre votre fierté", avant d'entamer le premier refrain du titre.

Roger Waters a récemment été lâché par BMG, son label, à la suite de ses commentaires controversés sur Israël, l’Ukraine et les États-Unis.