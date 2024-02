Le compte Instagram de la Berlinale piraté avec publication de contenus antisémites

Les organisateurs du Festival du film de Berlin ont annoncé lundi avoir déposé une plainte auprès de la police locale après que le compte Instagram de l'événement a été piraté et a commencé à publier des contenus antisémites. Selon la Berlinale, les messages ont été immédiatement supprimés et des informations ont été communiquées aux autorités locales chargées de l'application de la loi afin qu'elles ouvrent une enquête. "La Berlinale condamne cet acte criminel dans les termes les plus forts possibles et a supprimé les posts et lancé une enquête. En outre, la Berlinale a porté plainte contre des inconnus. Le LKA (l'office pénal de l'État) a ouvert une enquête", a déclaré le festival dans un communiqué.

L'un des messages publiés indiquait : "De notre passé nazi non résolu à notre présent génocidaire, nous avons toujours été du mauvais côté de l'histoire. Mais il n'est pas trop tard pour changer notre avenir". Un autre message indiquait que "nous reconnaissons que notre silence nous rend complices du génocide qu'Israël commet à Gaza et du nettoyage ethnique en Palestine. Nous abandonnons l'idée que la culpabilité allemande nous absout de l'histoire de notre pays ou de nos crimes actuels et avons décidé d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et permanent, et nous appelons d'autres institutions culturelles en Allemagne à faire de même." En outre, la direction du festival du film a déclaré dans un communiqué qu'elle n'approuvait pas les discours controversés prononcés par des cinéastes lors de la cérémonie de clôture du festival, qui ont été qualifiés d'"antisémites" par des médias israéliens et allemands. Les organisateurs ont souligné que les remarques exprimaient les opinions des cinéastes eux-mêmes et ont précisé que la directrice du festival, Mariette Rissenbeek, avait condamné l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre lors de la cérémonie d'ouverture. "Nous comprenons l'indignation suscitée par les déclarations de certains lauréats qui ont été perçues comme trop partiales et, dans certains cas, inappropriées. Avant et pendant le festival, nous avons clairement indiqué le point de vue de la Berlinale sur la guerre au Moyen-Orient et nous ne partageons pas les positions unilatérales", a déclaré M. Rissenbeek en réponse aux remarques faites au cours de la cérémonie. Ces événements s'ajoutent aux difficultés croissantes observées lors des manifestations culturelles et des festivals de cinéma sur fond de guerre à Gaza, et risquent de pousser les créateurs israéliens hors de l'arène internationale, soit en signe de protestation contre les actions menées à Gaza, soit simplement pour éviter les questions susceptibles de perturber ces événements.