Eurovision : la deuxième proposition d'Israël, "Dance Forever", également rejetée

L'Union Européenne de Radio-télévision (UER) a rejeté la deuxième proposition de chanson d'Israël pour l'Eurovision, intitulée "Dance Forever", après avoir déjà écarté la première chanson "October Rain" pour son caractère jugé trop politique. La décision survient malgré les efforts du ministère des Affaires étrangères israélien et du président Isaac Herzog pour maintenir la participation d'Israël au concours. "Dance Forever" fait allusion au tragique événement orchestré par le Hamas lors du festival de musique Nova, qui a vu la mort de 364 personnes et l'enlèvement de dizaines d'autres. Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, a exprimé sa frustration face à cette décision, soulignant le droit d'Israël de partager ses expériences vécues.

La chanson, co-écrite par Eden Golan, Ron Biton, Yinon Yahel, et interprétée par Mai Sepadia, reflète une quête de liberté et de résilience face à l'adversité. Malgré l'optimisme initial, les responsables israéliens impliqués dans les négociations avec l'UER se montrent désormais pessimistes quant à la possibilité de trouver une solution permettant à Israël de participer à la compétition.

Voici la traduction en français des paroles de "Dance Forever" obtenues par Ynet :

Courant

Lumières de la ville

Combattant

Mon esprit

Se cache

Je ne sais pas ce qui est juste

Emmène-moi

Sur le bon chemin

Il n'y a plus de temps et je ne peux pas me tromper

Respire

Je sais que je suis fort

Je brise toutes les chaînes

Je suis au bord maintenant

Regarde-moi m'envoler

Oh, danse comme un ange

Oh, tu te souviendras

Que je danserai pour toujours

Je danserai à nouveau

Oh, danse comme un ange

Noyant

Dans le lever du soleil

Mon cœur est si froid

Mais mon âme est en feu

Quelqu'un appelle depuis le paradis

Écoute

(En hébreu)

L'espoir ne s'arrête pas, il déploie juste ses ailes

C'est comme un million d'étoiles qui s'allument soudainement dans le ciel

(Fin de l'hébreu)

Cœur en feu

Je suis un combattant

N'arrête pas la musique

Monte le son plus fort

Je déploie mes ailes

Volant à travers le ciel

Entends les violons

Les anges ne pleurent pas

Ils chantent seulement

Je sens encore le sol

Sous mes pieds

Oh, danse comme un ange

Oh, tu te souviendras

Que je danserai pour toujours

Je danserai à nouveau

Oh, danse comme un ange

Oh, danse comme un ange

Oh, tu te souviendras

Que nous danserons pour toujours

Nous danserons à nouveau

Oh,

Danse comme un ange (nous danserons pour toujours)