"J'ai un lien fort avec Israël, comme n'importe quel juif" (Joël Dicker)

L'écrivain suisse à succès Joël Dicker, qui a publié son septième roman "Un animal sauvage", en début de semaine, s'est exprimé mercredi sur les massacres du 7 octobre dernier en Israël, et sur l'antisémitisme ambiant en Europe, sur RCJ.

"J'ai un lien fort avec Israël, comme n'importe quel juif. J'ai un lien avec Israël qui est d'autant plus fort que, connaissant ce pays, on ne peut être que catastrophé par la situation, les attaques, et par les répercussions absolument incroyables qu'elles ont sur les Juifs dans le monde", a-t-il déclaré.

"Personne n'est à l'abri, ni les Juifs, et ni les autres. Ceux qui n'écoutent pas les signaux de ce nouveau fascisme qui arrivent et qui cible les juifs aujourd'hui de façon directe, au prétexte que eux-mêmes ne sont pas juifs, se trompent complètement et doivent se rendre compte qu'ils seront les prochains", a affirmé l'auteur du best seller "La vérité sur l'affaire Harry Québert", au micro de Sandrine Sebbane.

"Notre engagement à nous, citoyens, est de protéger nos démocraties en Europe", a-t-il poursuivi, et "cela ne dépend pas seulement de nos gouvernants mais aussi de nous, par le vote et par notre mobilisation".

"Ce qui m'inquiète le plus est l'état de bêtise général dans lequel on est en train de se mettre parce qu'on ne s'informe plus"

"Retrouver un terreau commun"

Evoquant les réseaux sociaux, Joël Dicker affirme que "tout ce qu'il se passe en ce moment" (l'antisémitisme ndlr) est aussi "complètement corrélé à des gens qui ne s'informent plus et qui ne lisent plus la presse". Joël Dicker se dit "inquiet" d'être dans un monde "où les gens se demandent si les massacres du 7 octobre se sont réellement produits" : "Ce qui m'inquiète le plus est l'état de bêtise général dans lequel on est en train de se mettre parce qu'on ne s'informe plus. Et quelle est cette génération qui arrive, qui est complètement manipulée, et qui n'a plus le réflexe de chercher les informations par elle-même ?", s'est-il interrogé. "Les gens qui ont des convictions, aussi abominables soient-elles, on peut encore essayer de les convaincre qu'ils se sont trompés, mais on est en train d'accepter de vivre dans un monde avec une génération qui arrive et qui ne lit pas, qui ne se renseigne pas, et qui est abreuvé par Instagram, TikTok ou Facebook. On a affaire à des gens qui ont perdu prise avec la réalité et le problème aujourd'hui, est de retrouver un terreau commun avec ces personnes grâce à l'éducation et à la lecture", a-t-il souligné.

Pour retrouver l'intégralité de l'interview de Joël Dicker sur RCJ, cliquez ici.