Israël envisage la possibilité de modifier sa chanson pour l'Eurovision

La controverse concernant la chanson israélienne pour l'Eurovision semble en voie de résolution. Le conseil d'administration de la société de diffusion publique israélienne Kan a répondu, samedi, à la demande de la direction d'autoriser des modifications sur la chanson "October rain", ou de remplacer la chanson pour permettre à Israël de participer au concours.

La demande a été acceptée à la majorité, ouvrant la voie à la participation d'Israël à l'Eurovision, à condition que l'Union Européenne de Radio-Télévision maintienne ces options ouvertes pour Israël. Il y a quelques semaines, l'UER avait informé Kan que la chanson "October rain" serait disqualifiée en raison de "paroles politiques". Kan s'était alors fermement opposée à cette décision, quel qu'en soit le coût.

Des efforts diplomatiques ont depuis été entrepris par le président israélien Herzog et le ministère des Affaires étrangères pour trouver un compromis, mais l'UER a informé de manière non officielle la diplomatie israélienne qu'elle rejetait également la deuxième chanson proposée. La réunion du conseil d'administration d'hier visait à se préparer à l'éventualité d'une disqualification, et la direction a reçu l'approbation nécessaire.

https://twitter.com/i/web/status/1764192263498862717 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un communiqué officiel, Kan a a déclaré : "La société de diffusion israélienne a travaillé ces dernières semaines pour prendre les mesures nécessaires permettant la participation d'Israël au concours de l'Eurovision cette année. Malgré le désaccord avec la position du comité de surveillance de l'Eurovision, qui a demandé de disqualifier les deux chansons soumises par Israël pour la compétition sous prétexte qu'elles 'avaient un caractère politique', Kan a suivi le conseil du président de l'État, Isaac Herzog, qui a contacté le conseil d'administration et suggéré de faire les ajustements nécessaires pour permettre à Israël de se présenter sur la scène de l'Eurovision. Le président a souligné que, surtout à un moment où nos ennemis cherchent à nous isoler et à faire que nous soyons boycottés sur la scène internationale, Israël doit faire entendre sa voix avec fierté et dignité et hisser son drapeau dans chaque forum mondial, particulièrement cette année. La société a contacté les créateurs des deux chansons sélectionnées, 'October Rain', qui a été choisie en premier lieu, et 'Dance Forever', qui est arrivée en deuxième position, et leur a demandé de réécrire les paroles tout en préservant leur pleine liberté artistique. Parmi les nouveaux textes, la société choisira la chanson à envoyer au comité de surveillance de l'Eurovision, afin qu'il approuve la participation d'Israël au concours."