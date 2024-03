La designer et créatrice de mode Iris Apfel décède à l'âge de 102 ans

La designer et créatrice de mode, Iris Apfel, est décédée vendredi à l'âge de 102 ans. Celle qui était aussi connue pour son talent que pour ses excentricités et ses lunettes surdimensionnées s'est éteinte le 1er mars dans sa résidence de Palm Beach, en Floride.

Née en 1921 dans une famille juive du Qeens, à New York, Iris Apfel - née Barrel - a d'abord étudié l'histoire de l'art avant de devenir journaliste pour le Women's Wear Daily, titre de référence dans la mode. Mais c'est grâce à son métier d'architecte d'intérieur que sa notoriété a explosé puisqu'elle a notamment été en charge de l'aménagement et de la décoration de la Maison Blanche sous le mandat de neuf présidents.

Parallèlement, elle a amassé une impressionnante collection de vêtements des plus grands couturiers du 20e siècle, au point qu'en 2005, le prestigieux Metropolitan Museum of Art à New York a consacré une rétrospective à son incroyable garde-robe, entérinant son statut d'icône de mode à l'âge de 80 ans. Elle a par la suite décroché de très nombreux contrats publicitaires, ainsi qu'un contrat de mannequin avec l'agence IMG alors qu'elle était déjà âgée de 90 ans.

Carl Apfel, son époux durant 67 ans, est décédé en 2015 à l'âge de 100 ans.