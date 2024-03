"Oppenheimer" couronné à la 96e cérémonie des Oscars

Lors de la 96e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dans la nuit du 10 au 11 mars à Los Angeles, le film Oppenheimer de Christopher Nolan a triomphé en remportant sept récompenses, dont celle du meilleur film. Ce long-métrage, qui a connu un immense succès au box-office mondial, a également permis à Nolan de décrocher son premier Oscar de la meilleure réalisation, tandis que Cillian Murphy et Robert Downey Jr. ont été sacrés respectivement meilleur acteur et meilleur acteur dans un second rôle. Le film a aussi été récompensé pour sa musique originale, son montage et sa photographie.

https://twitter.com/i/web/status/1767010210726518869 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De son côté, Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos a reçu quatre Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Emma Stone, qui a devancé Sandra Hüller, nommée pour sa performance dans Anatomie d'une chute. Ce dernier film, réalisé par Justine Triet et nommé dans cinq catégories, a tout de même remporté l'Oscar du meilleur scénario original, une distinction qu'il avait déjà obtenue aux Golden Globe en janvier.

Lors de son discours de remerciement, Justine Triet a souligné le contraste entre le glamour de la cérémonie et les conditions dans lesquelles le scénario a été écrit, en plein confinement. Son compagnon et coscénariste, Arthur Harari, a quant à lui mis en avant le rôle crucial des producteurs Marie-Ange Luciani et David Thion, qui leur ont accordé une liberté totale dans l'écriture du film. La réalisatrice a également tenu à rendre hommage au casting pour son interprétation du scénario.

Malgré sa défaite dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur montage, Anatomie d'une chute a connu un parcours exceptionnel depuis sa Palme d'or à Cannes en 2023, avec plus de 90 récompenses à travers le monde, dont six César.

https://twitter.com/i/web/status/1766974125761765734 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le prix du meilleur film international est revenu au long métrage effrayant sur la Shoah Zone of Interest du réalisateur Jonathan Glazer. Le film britannique qui a fait l'objet du buzz le plus important avant les récompenses, est considéré comme un examen magistral de la "banalité du mal" théorisée par Hannah Arendt, se concentrant sur la vie quotidienne de la famille du commandant d'Auschwitz Rudolf Höss, alors que se déroulent les horreurs du camp de concentration d'Auschwitz. juste au-delà des murs de leur jardin.

La séquence la plus joyeuse de la cérémonie,étais sans conteste l'interprétation très attendue de Ryan Gosling et Mark Ronson de "I'm Just Ken" tirée du film Barbie, nominée pour la meilleure chanson originale. Le film à succès de l'été dernier comptait d'ailleurs une autre chanson nominée dans cette catégorie, de Billie Eilish cette fois-ci. Le long-métrage de Greta Gerwig, a toutefois été snobé dans les catégories

La guerre entre Israël et le Hamas s'est invitée à l'extérieur du Dolby Theatre, avec une marche de protestation propalestinienne organisée dans les heures précédant la remise des prix.