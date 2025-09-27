1.200 personnalités d’Hollywood dénoncent le boycott culturel d’Israël

Près de 1.200 figures de l’industrie cinématographique américaine se sont élevées contre l’appel au boycott des institutions culturelles israéliennes lancé par le collectif Film Workers for Palestine. Dans une pétition révélée par Variety, les signataires — parmi lesquels l’acteur Liev Schreiber, la comédienne Jennifer Jason Leigh et le PDG de FOX Entertainment Global Fernando Szew — dénoncent une campagne qui « amplifie la propagande antisémite » et repose sur une « désinformation » menant à une « censure arbitraire ».

Le boycott, signé par plus de 8.000 artistes dont Javier Bardem ou Emma Stone, vise à suspendre toute collaboration avec les festivals, producteurs et diffuseurs israéliens accusés de complicité dans le « génocide et l’apartheid » contre les Palestiniens. Les initiateurs précisent que cette complicité inclut le fait de « dissimuler ou justifier » les crimes reprochés à Israël, ou encore de s’allier à son gouvernement.

Les auteurs de la contre-pétition jugent au contraire que ce boycott « risque de faire taire les voix israéliennes cherchant précisément un terrain d’entente ». Ils critiquent l’emploi de termes jugés « nébuleux » tels que « complicité », qui pourraient conduire à « boycotter tous les Israéliens et les sionistes quoi qu’ils créent ou pensent ». La tribune évoque même le spectre d’un « comité maccarthyste » dressant des listes noires.