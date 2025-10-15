À New York, Galia Lahav et Leibish dévoilent une robe de mariée à un million de dollars

New York a scintillé ce mardi avec une collaboration sans précédent entre la maison de couture israélienne Galia Lahav et la marque joaillière de luxe LEIBISH. Ensemble, elles ont dévoilé une robe de mariée unique au monde, estimée à un million de dollars, ornement d’un somptueux rubis baroque de 30 carats serti de diamants.

Présentée lors du défilé de la collection automne 2026 “Keepsake” dans la boutique phare de Galia Lahav à SoHo, cette création incarne la quintessence du raffinement et du savoir-faire. Le corsage brodé à la main, les dentelles anciennes et la jupe sculpturale en taffetas témoignent de l’artisanat minutieux qui a fait la réputation internationale de la créatrice israélienne.

La touche finale — une broche amovible imaginée par LEIBISH — transcende la robe pour en faire une œuvre d’art. Ce bijou, qui peut être porté séparément, symbolise à la fois la rareté du rubis et la transmission d’un héritage, alliant émotion et excellence.

Proposée exclusivement sur rendez-vous privé, cette pièce d’exception promet une expérience nuptiale inégalée, où le luxe devient mémoire et le vêtement, trésor.

Avec cette collaboration, Galia Lahav et LEIBISH signent l’union parfaite entre la couture et la haute joaillerie, entre l’éphémère et l’éternel. Un manifeste de beauté et d’innovation qui redéfinit le luxe contemporain et célèbre la féminité sous son jour le plus éclatant.

Fondée à Tel-Aviv, Galia Lahav est une référence mondiale en couture nuptiale et de soirée. LEIBISH, créée en 1979, est spécialisée dans les diamants de couleur naturelle et les pièces de haute joaillerie d’exception.