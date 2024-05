Adidas et le rappeur juif

Voilà une nouvelle qui va contrecarrer l'océan d'imbécilité des mouvements BDS. La collab Adidas Israël et le musicien Ben Blackwell. 31 ans, des tresses, un grid, la posture qui sied à la jeunesse Rap, mais dans ses chansons, Ben Blackwell diffuse des messages positifs, il prône l'égalité des droits, la compassion, l'unité, l'égalité et l'amour.

Adidas

Son dernier clip intitulé "הנני" raconte comment il a été victime de racisme et son message est devenu viral sur la toile. Et c'est justement celui-là que la marque aux trois bandes a décidé de parrainer afin de marquer son engagement contre toutes les formes de discrimination en Israël comme ailleurs.

Adidas et Ben Blackwell, cela donne un clip en total survet, plus les emblématiques Gazelle et Samba (les baskets iconiques de la marque) et une série de T-shirts en édition limitée spécialement disponibles dans le magasin Five Point Four, l'une des boutiques de streetwear les plus pointues au monde et l'une des plus délirantes aussi parce qu'on la doit à l'artiste jerusalemo-new-yorkais Roy Nachum, l'un des chouchous de Rihanna. Il y a dix ans, Ben Blackwell avait totalisé plus d'un million de vues avec le titre "Alone In my car". Il est né et a grandi dans la communauté juive de Dimona, a servi dans Tsahal, il chante toujours en hébreu et son pays, dit-il, son seul pays, c'est Israël.