Allemagne : un adolescent impressionne les juges de The Voice en interprétant le titre israélien "Jasmine"

Yuval, un adolescent de 14 ans, a surpris les juges de "The Voice Kids" en Allemagne lors de son audition à l'aveugle en interprétant "Jasmine" du groupe israélien The Blue Elephant. Pendant l'audition, il a indiqué qu'il venait de la région d'Eifel en Allemagne. D'après son accent en hébreu, on devine qu'il ne s'agit pas d'un garçon qui a grandi en Israël.

Les juges ont été très enthousiasmés par sa prestation et ont cherché à comprendre de quoi parlait la chanson. La juge Lena Meyer-Landrut, qui a remporté l'Eurovision 2010 en tant que représentante de l'Allemagne avec la chanson "Satellite", a déclaré qu'elle aimait beaucoup les chansons en hébreu : "Cela a commencé à l'Eurovision lorsque j'ai rencontré un chanteur nommé Harel Skaat qui avait une chanson 'Milim' - c'est de là que vient mon amour pour les chansons en hébreu, et je suis tellement heureuse que tu représentes ta culture ici, c'est incroyable".