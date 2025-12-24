Alon Ohel réalisera son rêve : monter sur scène avec les plus grands artistes israéliens

Alon Ohel, rescapé de la captivité du Hamas, s'apprête à réaliser un rêve : célébrer la vie à travers la musique qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Le 9 février 2026, se tiendra au Hangar 11 de Tel Aviv un concert exceptionnel et unique intitulé "Alon Ohel - Jouer la vie".

Au cœur de cette soirée se produira Alon Ohel lui-même, pianiste talentueux depuis l'enfance, qui non seulement a initié cet événement mais montera sur scène accompagné d'un orchestre complet. Il jouera du piano et accompagnera les artistes qu'il aime, dont les chansons ont revêtu une signification particulière durant sa captivité. Le spectacle intégrera également des passages et récits personnels.

La liste des artistes qui se sont portés volontaires bénévolement comprend (par ordre alphabétique) Eviatar Banai, Alon Eder, Guy Mazig, Gal Toren, Marina Maximilian, le groupe Monica Sex, Idan Amedi, Carolina et Shlomi Shaban. La production musicale de la soirée a été confiée à Amos Ben David.

"Je suis très ému à l'approche du spectacle", a déclaré Alon Ohel. "C'est la première fois que je monte sur une telle scène et c'est un immense honneur de la partager avec ces artistes dont les chansons m'ont accompagné tout au long de cette période. Il est important pour moi de montrer à tous que la lumière triomphe de l'obscurité. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu, moi et ma famille, et célébrer la vie avec vous".

Idith Ohel, la mère d'Alon, a également témoigné : "Dans les moments les plus difficiles, quand Alon était en captivité, je fermais les yeux et je l'imaginais jouant sur scène devant des milliers de personnes, simplement heureux. Et maintenant cela arrive. Le bonheur, c'est de voir les rêves se réaliser. Alon est là avec nous et vit la musique, vit la vie".

Les organisateurs ont précisé que tous les revenus du spectacle seront consacrés au fonds de réhabilitation d'Alon. Les billets seront proposés entre 250 et 500 shekels en trois catégories tarifaires, afin de permettre à un large public d'y participer, tandis que des billets de donation spéciaux ("orchestre") seront également disponibles au prix de 1000 shekels.