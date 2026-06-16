Amir : "Chanter à Tel-Aviv est un immense symbole pour moi"

Treize ans après avoir enregistré son audition pour The Voice depuis un petit appartement de Tel-Aviv, Amir s'apprête à retrouver la ville qui a changé le cours de sa vie. Invité de l'émission Ça se débat sur i24NEWS, le chanteur franco-israélien a livré une interview empreinte d'émotion à quelques jours de son concert exceptionnel prévu le 18 juin dans la métropole israélienne.

« Chanter devant ceux qui nous connaissent le mieux est toujours plus difficile », confie l'artiste. Derrière son sourire habituel, Amir reconnaît ressentir un mélange de trac, d'impatience et de gratitude. Pour lui, ce concert dépasse largement le cadre d'une simple date de tournée : il symbolise un retour aux sources.

C'est en effet à Tel-Aviv que tout a commencé. À l'époque, Amir est encore dentiste. Il ignore alors qu'une audition pour The Voice va bouleverser son existence et faire de lui l'un des artistes francophones les plus populaires de sa génération.

Sur scène, le public pourra retrouver plusieurs chansons interprétées en hébreu, une habitude que le chanteur a conservée tout au long de sa tournée. Un clin d'œil à ses racines et à un public israélien auquel il reste profondément attaché.

Amir a également tenu à saluer Noam, représentant israélien à l'Eurovision, dont il a suivi le parcours avec admiration. Il loue son talent, sa maturité et son évolution artistique, estimant qu'il possède « un très bel avenir devant lui ».

L'artiste est aussi revenu sur les distinctions récemment reçues en France, où il a été décoré officier des Arts et des Lettres puis chevalier de l'Ordre national du Mérite. Une reconnaissance particulièrement émouvante après les controverses et les appels au boycott ayant visé certains de ses concerts.

Le 18 juin, à Tel-Aviv, Amir ne donnera pas seulement un concert. Il refermera un cercle commencé treize ans plus tôt dans un modeste appartement d'étudiant devenu le point de départ d'une aventure hors du commun.