Antisémitisme : British Airways suspend son partenariat avec un podcast après une interview de Bob Vylan

Le chanteur du groupe britannique avait entonné des chants de "Mort à Tsahal" lors d'un concert au festival de Glastonbury

i24NEWS
2 min
To the backdrop of a Palestinian flag, Bobby Vylan of British duo Bob Vylan performs on the West Holts Stage on the fourth day of the Glastonbury festival Oli SCARFF / AFP

British Airways a suspendu son partenariat avec le journaliste britannique Louis Theroux après la diffusion d’un épisode de son podcast dans lequel le leader du groupe punk britannique Bob Vylan a défendu sans réserve un chant entonné lors du festival de Glastonbury appelant à la "mort de l'armée israélienne" et largement repris par le public. Dans cet épisode enregistré le 1er octobre, le chanteur a affirmé : « Si c'était à refaire, je le referais demain », provoquant une vive indignation. 

Face au tollé suscité par ces derniers propos, la compagnie aérienne a annoncé le retrait immédiat de ses publicités du podcast et la suspension de tout parrainage. « Ce contenu enfreint clairement notre politique sur les sujets politiques sensibles ou controversés », a indiqué British Airways dans un communiqué, ajoutant qu’une enquête interne était en cours pour déterminer les circonstances de l’incident.

Festival en Angleterre : la foule scande "Mort à Tsahal"

Après les slogans polémiques, le groupe Bob Vylan a dû reporter plusieurs concerts, dont une date à Manchester, après de nombreuses condamnations, notamment de la part de parlementaires britanniques et de responsables de la communauté juive. L’agence artistique américaine UTA a également mis fin à sa collaboration avec le duo, tandis que le Département d’État américain a révoqué les visas des membres du groupe, les contraignant à annuler leur tournée nord-américaine.

