Le chef israélien Assaf Granit conserve son étoile Michelin pour la quatrième année consécutive

Pour la quatrième fois consécutive, le chef Assaf Granit a reçu ce lundi une étoile Michelin pour son restaurant parisien Shabour. Lors d'une cérémonie organisée à Paris avec la participation des plus grands chefs de France, le chef israélien a reçu une étoile et de fait maintenu son classement dans le guide.

"C'est notre Oscar, le classement le plus prestigieux", a déclaré M. Granit à Ynet depuis le tapis rouge à Paris. "D'après les retours que nous avons reçus cette année de Michelin, à partir de l'année prochaine, nous pouvons commencer à penser à obtenir les deux étoiles. Je suis heureux et fier de garder l'étoile quatre années de suite. C'est une fierté folle de fouler le tapis rouge ici et de recevoir une étoile Michelin pour la cuisine israélienne dans un moment comme celui-ci", a-t-il affirmé.

i24NEWS/i24NEWS

"Où que vous regardiez, vous voyez ici des chefs étoilés. Je me promène ici parmi toutes mes idoles et je n'arrive pas à y croire", a-t-il ajouté. Le restaurant Shabour a ouvert ses portes dans le deuxième arrondissement de la capitale française en septembre 2019, après "Balagan", également à Paris, et trois autres restaurants à Londres. Le Shabour a reçu sa première étoile Michelin il y a trois ans.