Attentat déjoué lors d’un concert de Taylor Swift : un Autrichien condamné à 15 ans de prison

La justice autrichienne a condamné jeudi à 15 ans de prison un homme de 21 ans reconnu coupable d’avoir préparé un attentat djihadiste visant un concert de Taylor Swift à Vienne en août 2024.

Après plusieurs heures de délibérations, le jury a reconnu Beran A. coupable de l’ensemble des chefs d’accusation, notamment liés au terrorisme. Le jeune homme avait admis avoir été convaincu qu’il devait « mener le jihad » et avait plaidé coupable durant son procès.

Selon l’enquête, il projetait de foncer avec un véhicule sur les milliers de fans rassemblés à proximité du stade Ernst-Happel, avant de poursuivre l’attaque à l’aide d’explosifs et d’armes blanches. Les autorités autrichiennes l’avaient arrêté la veille du concert grâce à des renseignements transmis par les services américains.

Les trois représentations de Taylor Swift, qui devaient accueillir plus de 170.000 spectateurs à guichets fermés, avaient alors été annulées par mesure de sécurité.

Le parquet a établi que Beran A. entretenait des liens avec l’organisation terroriste État islamique depuis 2023. Il avait reçu des instructions de membres du groupe et tenté de fabriquer une bombe à fragmentation inspirée des méthodes employées par l’EI. Il avait également cherché des conseils sur le choix des armes et diffusé de la propagande djihadiste sur les réseaux.

Les enquêteurs estiment qu’il appartenait à une cellule terroriste composée de trois personnes. L’un de ses complices présumés est actuellement détenu en Arabie saoudite après avoir blessé plusieurs personnes lors d’une attaque au couteau à La Mecque.

À l’issue du procès, les magistrats ont estimé que la gravité du projet d’attentat justifiait une lourde peine. Après l’annulation des concerts, Taylor Swift avait confié que cette menace terroriste l’avait remplie d’« un sentiment nouveau de peur ».