Avec "Diasporas", Clara Elalouf veut redonner un visage aux identités séfarades

Et si la grande histoire des juifs séfarades se racontait enfin autrement que par les clichés, la nostalgie ou les caricatures ? C’est le pari de la cinéaste Clara Elalouf avec Diasporas, un projet de documentaire ambitieux consacré aux identités séfarades contemporaines, entre mémoire, transmission et quête des origines.

Invitée sur i24NEWS, la réalisatrice franco-marocaine a présenté un film qu’elle mûrit depuis plus de dix ans. Le déclic remonte à 2015, lorsque l’Espagne adopte une loi permettant aux descendants de juifs séfarades expulsés en 1492 d’obtenir la nationalité espagnole.

« Si les séfarades doivent prouver qu’ils le sont, alors qu’est-ce qu’être séfarade ? », résume-t-elle.

À partir de cette interrogation identitaire, Clara Elalouf construit un projet hybride, à mi-chemin entre documentaire intime, enquête historique et road movie existentiel.

La première partie du film repose sur les témoignages de plus de quarante personnes issues de générations, pays et sensibilités différentes : juifs d’Afrique du Nord, des Balkans, d’Irak ou encore descendants de familles ayant transité par Israël avant de s’installer en France.

Rabbins, intellectuels, anonymes, jeunes adultes ou convertis au judaïsme : tous viennent raconter leur rapport à cet héritage souvent difficile à définir.

Mais le cœur du projet se trouve ailleurs : dans un voyage en bus à travers l’Espagne et l’Andalousie avec douze protagonistes choisis parmi les témoins. Un retour symbolique vers ce berceau perdu de l’identité séfarade. « Je voulais confronter ce passé à ce qu’il reste aujourd’hui », explique la réalisatrice.

Au fil des échanges, une idée revient sans cesse : celle de la transmission. Transmettre une langue, une mémoire, des rites, une musique ou simplement une manière d’être au monde. Dans une France où les identités séfarades restent souvent réduites à des stéréotypes, Diasporas entend redonner de la nuance, de la profondeur et une voix à une histoire plurielle longtemps racontée de l’extérieur.