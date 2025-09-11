Belgique : le Philharmonique de Munich déprogrammé du Festival de Flandre à cause de son chef israélien

Articles recommandés -

À une semaine de sa représentation prévue à Gand, la participation de l’Orchestre philharmonique de Munich au Festival de Flandre a été annulée. Les organisateurs invoquent un manque de « clarté » de la part de son futur chef, le chef d’orchestre israélien Lahav Shani, concernant la guerre à Gaza.

Lahav Shani, 35 ans, est l’actuel directeur musical du Philharmonique d’Israël et doit prendre les rênes du Philharmonique de Munich à partir de la saison 2026/2027. Lauréat du concours Gustav Mahler en 2013 et protégé du maestro Zubin Mehta, il est considéré comme l’une des figures montantes de la direction d’orchestre.

Dans un communiqué, les organisateurs du festival expliquent vouloir « maintenir la sérénité » de l’événement et affirment agir « conformément à l’appel du ministre de la Culture, de la municipalité de Gand et du secteur culturel gantois » en faveur d’une suspension des collaborations avec des artistes « ne s’étant pas distancés sans équivoque » de la politique israélienne. Tout en reconnaissant que Shani s’est « exprimé à plusieurs reprises en faveur de la paix et de la réconciliation », ils estiment que sa position n’est « pas suffisamment claire ».

La décision a suscité de vives réactions. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a jugé la mesure « excessive », rappelant qu’il ne fallait pas « faire l’amalgame entre la communauté juive, les Israéliens et la politique de M. Netanyahou ». De son côté, le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, a dénoncé une « honte pour l’Europe » et un « boycott culturel ».