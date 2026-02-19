Berlinale : la direction rejette les accusations de "censure" liées à Gaza

La direction de la Berlinale a fermement rejeté les accusations de « censure pro-israélienne » formulées par plus de 80 artistes, dont Javier Bardem et Tilda Swinton. Dans une lettre ouverte coordonnée par le collectif « Film workers for Palestine », les signataires reprochent au festival son silence sur la guerre à Gaza et dénoncent une prétendue mise à l’écart d’artistes critiques d’Israël.

La directrice du festival, Tricia Tuttle, a répondu dans un entretien au magazine Screen, affirmant que la Berlinale « défend la liberté d’expression dans les limites fixées par la loi allemande ». Elle dénonce des « désinformations » et des affirmations inexactes ne reposant sur « aucune preuve ». Selon elle, la polémique nuit au festival et détourne l’attention des œuvres présentées.

L’origine de la controverse remonte à une déclaration du président du jury, le réalisateur Wim Wenders, qui a estimé que le cinéma devait « rester en dehors de la politique ». Une position vivement critiquée par certains milieux artistiques.

Tricia Tuttle dit comprendre « la profondeur de la colère » suscitée par la situation à Gaza, tout en soulignant la nécessité d’une approche nuancée, notamment dans le contexte allemand. Elle précise avoir contacté certains signataires afin de clarifier la portée de leur engagement.

Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, a soutenu la direction du festival, rappelant que « la liberté d’opinion implique aussi le droit de ne rien dire ». Depuis les attaques du 7 octobre 2023 et la riposte israélienne, le conflit a régulièrement alimenté les tensions au sein de la Berlinale, réputée pour son orientation progressiste.