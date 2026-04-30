Biennale de Venise : le jury démissionne après un bras de fer sur la participation d’Israël et de la Russie

Coup de théâtre dans le monde de l’art contemporain : le jury international de la prochaine Biennale de Venise a démissionné collectivement après un désaccord majeur avec les organisateurs concernant la participation d’Israël et de la Russie. Les cinq membres du jury, dirigés par la commissaire brésilienne Solange Farkas, avaient annoncé qu’ils refuseraient d’examiner les œuvres de pays dont les dirigeants font l’objet de mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale, visant notamment Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine.

Cette position, présentée comme une défense des droits humains, a suscité de vives critiques. L’artiste israélien exposé à Venise, Belu Simion Fainaru, a dénoncé une discrimination et menacé de poursuites judiciaires. Le ministère israélien des Affaires étrangères a également condamné un « jury politique », accusé de transformer l’événement en « spectacle d’endoctrinement anti-israélien ».

Fondée en 1895, la Biennale de Venise est l’une des plus grandes manifestations artistiques au monde, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Chaque pays y présente ses artistes dans des pavillons nationaux, dans une logique d’ouverture et de dialogue culturel.

Malgré la polémique, les organisateurs ont maintenu leur décision d’inclure Israël et la Russie, au nom d’un principe d’inclusion et d’égalité de traitement. Le président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, a défendu une vision de l’événement comme un « espace de coexistence pour toute la planète », refusant toute forme de censure.

Dans ce contexte tendu, la cérémonie de remise des prix, initialement prévue en mai, a été reportée à novembre. La décision d’autoriser la Russie a par ailleurs été critiquée par l’Ukraine et l’Union européenne, tandis que le gouvernement italien a insisté sur l’indépendance de la Biennale.