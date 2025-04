"Blanche-Neige" boycotté au Liban et au Koweït en raison de la présence de Gal Gadot

Le Liban et le Koweït ont annoncé mardi l'interdiction de la nouvelle adaptation en prises de vues réelles du film "Blanche-Neige" de Disney, en raison de la participation de l'actrice israélienne Gal Gadot, qui y incarne la méchante reine, rapporte mardi le radiodiffuseur public KAN. Le ministre de l'Intérieur libanais a signé l'arrêté interdisant la projection du film suite à une recommandation du comité de contrôle cinématographique relevant des services de sécurité générale. Ce dernier a préconisé cette mesure spécifiquement à cause de la présence de l'actrice israélienne dans la distribution.

Au Koweït, la décision d'interdire le film a également été officialisée. Selon le quotidien koweïtien "Al-Qabas", cette décision "fait suite aux appels d'organisations de la société civile et s'inscrit dans la position du Koweït opposée à toute normalisation culturelle avec Israël". Cette interdiction s'inscrit dans une série de mesures similaires déjà prises dans la région. En février dernier, le Liban avait déjà décidé de boycotter le film "Captain America: Brave New World" en raison de la participation de l'actrice israélienne Shira Haas, suite à l'intervention d'une organisation libanaise pour le boycott.

Le nouveau film de Disney, qui a nécessité trois ans de production, a par ailleurs reçu un accueil mitigé de la critique et enregistré des résultats décevants au box-office lors de sa sortie. La performance de Gadot n'a pas échappé aux critiques. "La méchante reine de Gadot oscille entre un 'camp' acceptable et une prestation forcée avec une terrible récitation des répliques et des expressions faciales incohérentes", a estimé Manuel Sao-Bento du site FandomWire.