"Blissfully Miserable" : l’art de se sentir vivant au cœur de la douleur

Peut-on être à la fois heureux et brisé ? Bouleversé et intensément vivant ? C’est le pari audacieux de l’exposition Blissfully Miserable (« Délicieusement misérable »), présentée au Musée d’art de Petah Tikva, et dont la commissaire, Marie Shek, était l’invitée d’i24NEWS ce dimanche soir.

Derrière ce titre paradoxal se cache une conviction profonde : « L’être humain est né pour être heureux et malheureux. » Marie Shek, qui vit en Israël depuis soixante ans, confie que le 7 octobre a constitué pour elle un basculement intime. « Je ne suis plus seulement dans le blissful, je suis aussi dans le misérable, dans la peine et dans la douleur. » L’exposition n’est pourtant pas un cri frontal sur l’actualité, mais une traversée du souvenir, de la perte, de la nostalgie et de l’amour.

Vingt-et-un artistes du monde entier dialoguent dans un espace volontairement épuré, dominé par le monochrome, où le silence devient matière. « Entrer dans une exposition, c’est comme entrer dans une pièce de théâtre : il faut se taire et s’imbiber », explique la commissaire. L’art, dit-elle, doit être « écouté », ressenti dans l’âme plus que déchiffré.

Parmi les œuvres marquantes, une lettre dessinée à un père, avalanche de questions suspendues, ouvre le parcours comme un cri intime. Plus loin, un avion monumental tracé au fil et aux clous matérialise l’illusion de maîtrise et la fragilité humaine : fascinant et inquiétant à la fois.

Au fond, l’exposition explore cette tension essentielle : « Quand on est fragile, on peut résister aussi. » Pour Marie Shek, la sensibilité est la clé. Son ambition ? Que le visiteur sorte en murmurant simplement : « J’ai été touché. » Car, rappelle-t-elle, « la vie est une grande émotion — et nous avons la chance de la vivre. »