Bob Hasbara : "Je reçois des menaces de mort, mais je continue. Mon engagement pour Israël est plus fort que moi"

Dans l'arène souvent tumultueuse des réseaux sociaux, où le conflit israélo-palestinien fait rage avec une intensité particulière, Bob Hasbara s'est imposé comme une voix singulière dans le paysage médiatique belge. Cet influenceur, qui a construit sa notoriété à travers ses prises de position pro-israéliennes, a développé une approche qu'il qualifie lui-même de pédagogique face à un débat qu'il estime trop souvent caricatural.

Lors d'une interview accordée à l'émission "Conversations" sur i24NEWS, Bob Hasbara a évoqué sans détour les menaces auxquelles son engagement l'expose quotidiennement : "J'ai reçu des menaces de mort, mais je continue : mon engagement envers la défense d'Israël est plus fort que moi".

Ce qui distingue peut-être Bob Hasbara de nombreux autres militants en ligne est sa lucidité quant aux limites de son action. "Je sais que je ne parviendrai pas à convaincre les pro-Palestiniens. Mon but est d'interpeller la majorité silencieuse qui prend le temps d'écouter, et de lui démontrer que la réalité du conflit n'est pas aussi binaire qu'on le dit", a-t-il confié lors de l'entretien.

Une stratégie qui consiste à viser non pas les opposants les plus farouches mais plutôt ceux qui n'ont pas encore formé d'opinion définitive, et qui est sans doute celle qui se révèle la plus efficace à l'ère des réseaux sociaux. Au lieu de s'épuiser dans des confrontations stériles, Bob Hasbara préfère investir son énergie dans l'information de ceux qui restent ouverts au dialogue.

L'influenceur ne se fait pourtant pas d'illusions sur les rapports de force qui prévalent sur les plateformes numériques. "Même si la guerre sur les réseaux sociaux est perdue d'avance puisqu'elle se joue sur le nombre, nous n'avons pas d'autre choix que de la mener. Nous n'avons pas le droit de permettre que le nom d'Israël et des Juifs soit traîné dans la boue", affirme-t-il avec conviction.