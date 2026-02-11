Britney Spears vend l’intégralité de son catalogue musical

Icône absolue de la pop des années 2000, Britney Spears vient de franchir une étape majeure de sa carrière : la chanteuse a cédé les droits de l’ensemble de son catalogue à la société Primary Wave. L’entreprise récupère ainsi la part de propriété de l’artiste sur ses plus grands succès, de “… Baby One More Time” à “Oops! … I Did It Again”, en passant par “Lucky”, “I’m a Slave 4 U” ou encore “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”.

Selon plusieurs sources, l’accord aurait été signé fin décembre et son montant s'élève à hauteur de 200 millions de dollars, un chiffre comparable à celui obtenu par Justin Bieber lors de la vente de son propre catalogue en 2023. Une opération stratégique devenue courante dans l’industrie musicale : ces cessions permettent aux artistes d’obtenir un paiement immédiat conséquent tout en se libérant de la gestion complexe de leurs droits.

Primary Wave n’en est pas à son coup d’essai. La société détient déjà des parts dans les catalogues de légendes comme Whitney Houston, Bob Marley, Prince ou encore Stevie Nicks.

Libérée de sa tutelle judiciaire en 2021 après treize années de conservatorship, Britney Spears n’a plus sorti d’album studio depuis Glory en 2016. Elle a néanmoins collaboré ces dernières années avec Elton John sur “Hold Me Closer” et avec will.i.am sur “Mind Your Business”.

Les fans israéliens se souviennent également de son passage remarqué en 2017 à Tel-Aviv, dans le cadre de sa tournée Piece of Me, un concert événement qui avait rassemblé plus de 55.000 spectateurs au parc Ha-Yarkon.

À 44 ans, la “Princess of Pop” tourne ainsi une page historique, tout en laissant planer la possibilité d’un nouveau chapitre musical.