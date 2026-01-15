Bruno Mars ajoute une troisième date au Stade de France face à une demande record

L’enthousiasme autour du retour de Bruno Mars en France ne faiblit pas. Déjà attendu pour deux concerts au Stade de France, l’artiste américain a annoncé l’ajout d’une troisième date, programmée le 18 juin 2026, preuve de l’engouement massif du public français après près de dix ans d’absence sur les grandes scènes hexagonales.

Bruno Mars ne s’était plus produit en France depuis sa tournée 24K Magic en 2018. La mise en vente rapide des premières dates a confirmé le regain d’intérêt pour l’interprète de Uptown Funk, dont la popularité reste intacte. Les concerts des 18, 20 et 21 juin s’annoncent ainsi comme l’un des temps forts musicaux de l’année 2026.

Ce retour sur scène s’accompagne également d’une actualité discographique très attendue. Bruno Mars prépare la sortie d’un nouvel album, The Romantic, prévue pour le 27 février 2026. Un premier extrait, I Just Might, dévoilé le 9 janvier dernier avec son clip officiel, donne déjà le ton de ce projet annoncé comme ambitieux.

Pour cette tournée, l’artiste sera épaulé sur l’ensemble des dates par Anderson .Paak, tandis que Victoria Monét, RAYE et Leon Thomas rejoindront ponctuellement l’affiche. Une combinaison qui promet des shows spectaculaires, fidèles à l’univers de Bruno Mars, entre pop, funk et R&B.

La billetterie pour les trois concerts du Stade de France ouvre ce jeudi 15 janvier à midi. Les fans sont invités à se connecter dès l’ouverture afin de ne pas manquer cet événement musical majeur.