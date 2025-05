Cannes : "Gaza subit le génocide le plus horrible de l'histoire moderne", déclarent les frères Nasser sur scène

Le 78e édition du Festival de Cannes a de nouveau été marquée par des propos polémiques concernant la guerre à Gaza. Lors de la projection du film "Il était une fois à Gaza", les réalisateurs jumeaux Arab et Tarzan Nasser ont déclaré d'emblée dans leur discours d'introduction que "Gaza subit le génocide le plus grand et le plus horrible de l'histoire moderne", déclenchant un tonnerre d'applaudissements dans la salle comble du palais des festivals.

"Je ne sais pas s'il existe des mots pour exprimer nos sentiments en tant que Gazaouis. Après plus d'un an et huit mois déjà, Gaza est en proie à un génocide. Israël a tué plus de 60 000 personnes à ce jour, et ces massacres continuent de se produire chaque jour. Nous devons en parler et y mettre fin. Je pense que le silence est un crime. J'espère que ce génocide prendra bientôt fin", ont affirmé les cinéastes face à une audience visiblement émue.

"Il était une fois à Gaza" est présenté comme une comédie noire qui met en scène deux trafiquants de drogue confrontés à des problèmes avec les autorités locales de Gaza en 2007. L'intrigue prend un tournant inattendu lorsque l'un des protagonistes devient la vedette d'un film sur la résistance contre Israël. Cette œuvre s'inscrit dans une sélection de films abordant le conflit israélo-palestinien présentés cette année à Cannes.

Les frères Nasser ont également évoqué leurs deux frères présents dans la salle : "Ils ont survécu et ont réussi à quitter le nord de Gaza. Les détails sont choquants. Quand viendra le moment, lorsque nous entendrons ces histoires, ce sera une grande honte pour l'humanité. Nous ne devons pas cesser d'en parler."

Les réalisateurs ont par ailleurs rendu hommage à Fatma Hassouna, une photographe de presse palestinienne décédée le 16 avril dernier, selon le festival, lors d'un bombardement israélien. Un documentaire sur son travail, présentant des récits de Gaza à travers le regard de Palestiniens vivant dans l'enclave, figure également dans la sélection cannoise.

"Nous avons tous entendu parler d'elle. Je pense qu'elle a eu de la chance d'avoir réussi à laisser derrière elle une petite partie de sa vie et à devenir une héroïne aux yeux de certains", ont-ils conclu.

Cette manifestation s'ajoute à une série de prises de position politiques qui ont marqué l'édition 2025 du Festival de Cannes, transformant la Croisette en tribune pour des causes géopolitiques controversées.