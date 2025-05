Cannes : le message de soutien aux otages de Mia Schem confisqué par la sécurité

Mia Schem, ancienne otage libérée de Gaza, a vu son écharpe "Bring Them Home" confisquée par la sécurité du Festival de Cannes samedi, lors de la cérémonie de clôture. L'incident s'est produit à son arrivée sur le tapis rouge. "Je suis venue pour soutenir la lutte visant à ramener les otages", a expliqué Schem à la chaîne N12. "Malheureusement, à l'entrée du tapis rouge, la direction du festival a saisi l'écharpe que je comptais porter. J'ai refusé d'abandonner. J'ai récupéré le pin's jaune des otages auprès d'un membre de la délégation et je l'ai fixée sur ma robe." À l'intérieur du Palais des Festivals, la jeune femme a crié "Bring them home now" à la fin de la cérémonie.

La jeune femme avait été invitée par la communauté juive locale pour sensibiliser au sort des captifs encore détenus. Elle avait reçu une invitation au festival de la part du maire de Cannes, David Lisnard. Vendredi, elle avait été reçue par le maire de Nice et s'était exprimée devant le conseil municipal de la ville.

Le festival a été émaillé de plusieurs manifestations hostiles à Israël durant ses dix jours. Les réalisateurs jumeaux Arab et Tarzan Nasser ont notamment protesté lors de la projection de leur film "Once Upon a Time in Gaza". "Gaza subit le génocide le plus important et le plus horrible de l'histoire moderne", ont-ils déclaré.

Par ailleurs, Julian Assange a également marqué les esprits en se présentant à un événement officiel vêtu d'une veste portant l'inscription "Stop Israel" et d'un t-shirt listant environ 5 000 noms d'enfants prétendument tués par Tsahal depuis 2023.