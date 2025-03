César 2025 : Le parallèle de Jonathan Glazer entre la Shoah et Gaza provoque une vive controverse

Lors de la 50e cérémonie des César qui s'est déroulée le 28 février à l'Olympia, le réalisateur britannique Jonathan Glazer, absent de l'événement, a provoqué une vive controverse après avoir remporté le prix du meilleur film étranger pour "La Zone d'intérêt".

Son long-métrage, qui raconte l'histoire d'un officier SS et de sa famille vivant paisiblement à côté du camp d'Auschwitz-Birkenau, a servi de toile de fond à un message politique lu par un porte-parole.

Dans son discours, Glazer a d'abord souligné l'actualité alarmante de son film avant d'établir un parallèle explicite entre la Shoah et la situation à Gaza : "Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et le nettoyage ethnique à Gaza", des propos qui ont déclenché des applaudissements nourris dans la salle.

Glazer a poursuivi en évoquant "le massacre du 7 octobre" et la situation à Gaza, qualifiant les deux d'"actes de terreur contre des innocents, rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs."

Ces déclarations semblaient également faire référence aux récentes positions de Donald Trump concernant Gaza, le président américain ayant évoqué son intention de "prendre le contrôle" du territoire pour en faire "la Côte d'Azur du Moyen-Orient", suggérant que les habitants pourraient être déplacés vers l'Égypte ou la Jordanie.

Cette intervention a rapidement suscité de vives réactions au sein de la communauté artistique et au-delà.