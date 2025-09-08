"Complicité de génocide" : Des acteurs et réalisateurs s’engagent à boycotter les institutions cinématographiques israéliennes

Articles recommandés -

Un mouvement de boycott inédit secoue l’industrie du cinéma. Plus de 1 200 acteurs, réalisateurs et professionnels du secteur ont signé un engagement à ne plus collaborer avec les institutions cinématographiques israéliennes qu’ils estiment « impliquées dans un génocide et un système d’apartheid contre le peuple palestinien », a rapporté The Guardian.

Ce texte, publié par le collectif Film Workers for Palestine et inspiré du boycott culturel qui avait contribué à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, vise festivals, cinémas, chaînes de télévision et sociétés de production travaillant en partenariat avec le gouvernement israélien.

Parmi les signataires figurent des noms prestigieux tels que Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Riz Ahmed ou encore Cynthia Nixon. « En tant que descendant de survivants de la Shoah, je suis bouleversé par les actions de l’État d’Israël », a déclaré le scénariste David Farr, appelant les artistes « à ne pas rester silencieux face à l’oppression des Palestiniens ».

Ce boycott ne vise pas les individus israéliens, mais les structures jugées "complices". Le texte cite explicitement plusieurs festivals majeurs comme ceux de Jérusalem, Haïfa, Docaviv et TLVFest. Récemment, le film The Voice of Hind Rajab, retraçant l’histoire d’une "fillette tuée à Gaza", a reçu une standing ovation de 23 minutes à la Mostra de Venise.