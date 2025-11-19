David Azria : "Eretz, j’arrive !", l'humoriste prépare un show inédit à Tel-Aviv

À l’approche de son spectacle du 13 décembre à Tel-Aviv, David Azria promet un show entièrement inédit, adapté au public israélien.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
David Azria
David AzriaScreenshot/ i24NEWS

À quelques semaines de son spectacle très attendu à Tel-Aviv, prévu le 13 décembre, David Azria était l’invité de Ça se débat ! sur i24NEWS. Fidèle à son style spontané et irrésistiblement drôle, l’humoriste a offert une séquence aussi rythmée qu’hilarante, entre confidences sur son nouveau show, clins d’œil à Sarcelles et observations piquantes sur les réseaux sociaux.

L’artiste assure avoir complètement repensé son spectacle pour le public israélien : « Ce ne sera pas du tout le même show qu’à Paris », explique-t-il. À Tel-Aviv, il promet un contenu “adapté, travaillé, et plus personnel”. Les dernières places partent vite et une seconde date pourrait être ajoutée en cas de salle comble.

Video poster
David Azria en spectacle à Tel-Aviv le 13 décembre

Très attaché à Sarcelles, David Azria a été surpris d’apprendre son immense popularité… à Netanya, qu’il décrit, avec son humour habituel, comme « un mètre carré de Sarcelles ». Il s’amuse aussi de ses découvertes sur Instagram, entre influenceuses culinaires et vidéos de rabbins : « Si tu ne regardes pas jusqu’au bout, il t’arrive une galère », plaisante-t-il.

L'humoriste a également révélé une nouvelle date : Porto, le 15 février, expliquant avec autodérision que la ville attire désormais “tous les futurs dentistes et pharmaciens francophones”. Une opportunité comique qu’il ne pouvait évidemment pas laisser passer.

Enfin, fidèle à ses racines, David Azria n’a pas manqué de faire la promotion des restaurants emblématiques de Sarcelles, de Innoun à Pizza Tova, entre anecdotes et nostalgie.

Entre humour, auto-dérision et énergie communicative, David Azria confirme qu’il est aujourd’hui l’une des voix les plus populaires de la scène francophone en Israël — et son public l’attend déjà avec impatience.

Cet article a reçu 1 commentaires

Commentaires