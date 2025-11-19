David Azria : "Eretz, j’arrive !", l'humoriste prépare un show inédit à Tel-Aviv

À quelques semaines de son spectacle très attendu à Tel-Aviv, prévu le 13 décembre, David Azria était l’invité de Ça se débat ! sur i24NEWS. Fidèle à son style spontané et irrésistiblement drôle, l’humoriste a offert une séquence aussi rythmée qu’hilarante, entre confidences sur son nouveau show, clins d’œil à Sarcelles et observations piquantes sur les réseaux sociaux.

L’artiste assure avoir complètement repensé son spectacle pour le public israélien : « Ce ne sera pas du tout le même show qu’à Paris », explique-t-il. À Tel-Aviv, il promet un contenu “adapté, travaillé, et plus personnel”. Les dernières places partent vite et une seconde date pourrait être ajoutée en cas de salle comble.

Très attaché à Sarcelles, David Azria a été surpris d’apprendre son immense popularité… à Netanya, qu’il décrit, avec son humour habituel, comme « un mètre carré de Sarcelles ». Il s’amuse aussi de ses découvertes sur Instagram, entre influenceuses culinaires et vidéos de rabbins : « Si tu ne regardes pas jusqu’au bout, il t’arrive une galère », plaisante-t-il.

L'humoriste a également révélé une nouvelle date : Porto, le 15 février, expliquant avec autodérision que la ville attire désormais “tous les futurs dentistes et pharmaciens francophones”. Une opportunité comique qu’il ne pouvait évidemment pas laisser passer.

Enfin, fidèle à ses racines, David Azria n’a pas manqué de faire la promotion des restaurants emblématiques de Sarcelles, de Innoun à Pizza Tova, entre anecdotes et nostalgie.

Entre humour, auto-dérision et énergie communicative, David Azria confirme qu’il est aujourd’hui l’une des voix les plus populaires de la scène francophone en Israël — et son public l’attend déjà avec impatience.