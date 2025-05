De la France à Tel-Aviv, David Hababou raconte son alyah en musique

David Hababou a trouvé sa voix en traversant la Méditerranée. Ce jeune chanteur franco-israélien, qui vient de faire son alyah, transforme son parcours personnel en mélodie universelle. Son premier concert en Israël, baptisé "Olé Khadash" (nouveau immigrant), se déroulera le 5 juin au Guitar Loft de Tel-Aviv.

"La peur était plus grande en France qu'en Israël", confie celui qui a quitté l'Hexagone pour s'installer en Terre promise. Loin des clichés sur un pays en guerre, David découvre une société bouillonnante où "toutes les portes se sont ouvertes". Quelques mois seulement après son arrivée, il participait déjà à l'émission "Kochav Haba" pour désigner le représentant israélien à l'Eurovision. Cette ascension fulgurante n'est pas le fruit du hasard. David chante son histoire, celle d'un homme qui a traversé "pas mal d'épreuves" avant de retrouver sa terre. En hébreu comme en français, ses textes puisent dans cette expérience de renaissance. "Je suis venu avec la emouna (la foi)", explique-t-il, et cette conviction transparaît dans chaque note. Son concert promet d'être bien plus qu'un récital. "Ce n'est pas juste de la musique, c'est un cri du cœur. Un merci à cette terre qui m'a accueilli", résume l'artiste. Chaque chanson sera expliquée, contextualisée, partagée comme un témoignage vivant de cette aventure humaine qu'est l'immigration.

Collaborant désormais avec des musiciens israéliens, David découvre de "nouvelles méthodes de travail" et une "mentalité" qui le fascine. Son message aux jeunes juifs du monde est limpide : "C'est ici en Israël que ça se passe." Le 5 juin, au Guitar Loft, David Hababou partagera "l'émotion de son alyah, le courage de tout recommencer, et la joie de chanter, enfin, chez lui". Un concert-témoignage qui promet d'émouvoir bien au-delà de la communauté franco-israélienne.