Décès d’Ozzy Osbourne, icône du heavy metal, à 76 ans

Ozzy Osbourne, légende du heavy metal et chanteur emblématique de Black Sabbath, est décédé ce mardi à l’âge de 76 ans. « C’est avec une tristesse que les mots ne peuvent exprimer que nous devons annoncer que notre bien-aimé Ozzy Osbourne nous a quittés ce matin, entouré d’amour », ont déclaré ses proches dans un communiqué. Surnommé le « Prince des ténèbres » pour ses frasques, il a marqué l’histoire de la musique avec des titres comme Paranoid, War Pigs, Crazy Train et No More Tears.

Atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, Osbourne avait dû annuler des apparitions publiques. Malgré cela, il s’est produit une dernière fois à Birmingham le 5 juillet 2025 lors du concert Back to the Beginning, réunissant Black Sabbath. Ce spectacle, où il a chanté assis en raison de sa santé, a ému 40 000 spectateurs. Également star de la téléréalité The Osbournes, il laisse un héritage colossal, avec deux intronisations au Rock & Roll Hall of Fame et cinq Grammy Awards. Une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et le prix Living Legend 2008 consacrent sa légende.