Décès de Chuck Norris, icône du cinéma d’action et des arts martiaux, à 86 ans

L’acteur et expert en arts martiaux américain Chuck Norris est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé sa famille vendredi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Figure emblématique du cinéma d’action, il était notamment connu pour son rôle dans la série culte Walker, Texas Ranger, qui a marqué toute une génération.

« C’est avec le cœur lourd que notre famille annonce le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris », a déclaré sa famille, rendant hommage à un homme qui était, au-delà de sa carrière, « un mari dévoué, un père aimant et le cœur de la famille ». Le communiqué souligne également son influence mondiale, évoquant un homme « symbole de force » ayant inspiré des millions de personnes à travers le monde.

Selon plusieurs sources, Chuck Norris serait tombé malade la veille de son décès alors qu’il se trouvait sur l’île hawaïenne de Kauai. Quelques jours auparavant, il avait célébré son 86e anniversaire avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il apparaissait en train de boxer, affirmant avec humour : « Je ne vieillis pas, je monte de niveau ».

Sa carrière débute à la fin des années 1960, mais c’est en 1972 qu’il accède à une notoriété internationale grâce à son combat devenu mythique face à Bruce Lee dans le film The Way of the Dragon. Cette scène culte contribue à faire de lui une star incontournable du cinéma d’action.

Au fil des décennies, Chuck Norris s’est imposé comme une figure incontournable de la culture populaire, incarnant discipline, détermination et charisme. Sa disparition marque la fin d’une époque pour des millions de fans à travers le monde.