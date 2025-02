Décès de l'acteur américain Gene Hackman à l'âge de 95 ans

L'acteur américain Gene Hackman, âgé de 95 ans, et son épouse Betsy Arakawa, 63 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe, Nouveau-Mexique. À ce stade, aucune cause criminelle n’est suspectée.

Gene Hackman, deux fois Oscarisé, a marqué le cinéma hollywoodien avec des rôles iconiques dans des films comme Bonnie & Clyde, The French Connection, La Conversation secrète et La Famille Tenenbaum. Né en 1930, Hackman a commencé sa carrière d’acteur de manière tardive, après un parcours atypique, incluant un passage dans les Marines et des études de journalisme. À New York, il débute dans de petits rôles avant de se faire remarquer en 1967 dans Bonnie & Clyde, ce qui le propulse vers la reconnaissance.

Hackman est l'un des principaux visages du Nouvel Hollywood des années 60 et 70, collaborant avec des cinéastes comme William Friedkin et Francis Ford Coppola. Après avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1971 pour The French Connection, sa carrière prend un essor considérable, avec des rôles dans des films à succès et des productions plus audacieuses. Il incarne également le vilain Lex Luthor dans les films Superman.

Dans les années 80 et 90, Hackman se distingue tant par des premiers rôles marquants, comme dans Mississippi Burning, que par ses interprétations de personnages de second plan puissants et mémorables, notamment dans Impitoyable et Les Pleins Pouvoirs.