Décès de l'acteur américain Richard Chamberlain à l'âge de 90 ans

L'acteur américain Richard Chamberlain est décédé ce dimanche des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 90 ans. Rendu célèbre pour son rôle principal dans la série télévisée "Dr Kildare", il a ensuite marqué toute une génération en 1983 avec son rôle emblématique dans le feuilleton "Les oiseaux se cachent pour mourir", où il incarnait le révérend Ralph de Bricassart, tourmenté par son amour interdit pour la jeune Meggie Cleary. Cette performance a contribué à le propulser au rang de star internationale.

Sa carrière cinématographique compte également plusieurs rôles marquants dans des films d'époque prestigieux, notamment "Les Trois Mousquetaires", "Le Comte de Monte-Cristo" et "L'homme au masque de fer". Sa présence charismatique et son talent lui ont valu le surnom de "roi des mini-séries", particulièrement pour ses performances remarquables dans "Shogun" et "Les Oiseaux se cachent pour mourir".

À partir des années 1990, l'acteur a principalement orienté sa carrière vers les téléfilms et les apparitions en tant qu'invité dans des séries populaires comme "Will & Grace" et "Nip/Tuck". En parallèle de sa carrière d'acteur, il s'était également lancé dans la chanson.

C'est seulement en 2003, dans son autobiographie "Shattered Love", que Richard Chamberlain a révélé publiquement son homosexualité. Dans une interview accordée à "Vanity Fair" en 2007, il expliquait: "Je n'ai pu dire la vérité qu'à l'âge de 68 ans, quand je ne pouvais plus être un héros romantique à l'écran. Je suis né en 1934. Dans les années 1940 et 1950, être gay en Amérique était bien pire qu'être un traître ou un meurtrier. J'avais peur."

Son décès a été annoncé par son ex-compagnon Martin Rabbett, qui a partagé ce message émouvant: "Notre Richard bien-aimé est avec les anges, désormais. Il est libre et s'envole auprès de ceux qui nous ont déjà quittés. Comme nous sommes chanceux d'avoir connu une âme si exceptionnelle et aimante. L'amour ne meurt jamais. Et notre amour l'aide à s'envoler vers sa nouvelle grande aventure."