Des pointes de flèches yéménites vieilles de 2500 ans découvertes dans le Néguev

L'Autorité des Antiquités d'Israël a mis au jour un complexe funéraire unique datant de 2500 ans près du carrefour de Tlalim, dans les hautes terres du Néguev. Le site contient des dizaines de sépultures et des artefacts rares témoignant d'échanges commerciaux avec le Yémen antique. "La concentration unique d'artefacts en silex découverts sur le site est sans précédent en Israël, et la seule source connue se trouve au Yémen et à Oman", explique le Dr Jacob Vardi, expert en outils en silex à l'Autorité des Antiquités. "Nous avons trouvé des traces d'ocre rouge sur certains artefacts, une substance utilisée dans les cultures anciennes pour symboliser le sang et à des fins décoratives."

Emil Eljem, Autorité des antiquités israéliennes

Les tombes, datées entre le VIIe et le Ve siècle avant notre ère, ont livré un riche assortiment d'objets : "Des bijoux en cuivre et en argent, des objets en albâtre pour la préparation de l'encens, des centaines de perles en pierres colorées, des coquillages rares, une amulette représentant le dieu égyptien Bès", détaillent les directeurs des fouilles, Dr Martin David Pasternak et Dr Tali Erickson-Gini.

La présence de ces tombes isolées soulève plusieurs hypothèses. "Il pourrait s'agir d'un lieu de sépulture utilisé sur plusieurs générations par les caravanes commerciales, ou d'une sépulture massive suite à l'attaque d'une caravane", suggèrent les chercheurs.

Des indices pointent vers un possible trafic humain. "Des textes de commerçants yéménites du premier millénaire avant notre ère décrivent l'achat de femmes de Gaza, d'Égypte, de Grèce, de Moab et d'Édom. Une inscription découverte au Yémen répertorie 30 femmes achetées dans la ville de Gaza", précisent les archéologues.

Eli Escusido, directeur de l'Autorité des Antiquités, souligne que "cette découverte met en lumière le rôle central du Néguev dans l'antiquité comme carrefour international et lieu de rencontre des cultures."