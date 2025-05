Des stars du cinéma dénoncent le silence face à ce qu'elles appellent un "génocide" à Gaza

À l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes, près de 400 personnalités internationales du cinéma ont signé une tribune dans le quotidien Libération pour dénoncer ce qu'ils qualifient de "silence" face à la situation à Gaza. Parmi les signataires figurent des noms prestigieux comme le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, l'acteur américain Richard Gere, l'actrice Susan Sarandon, le double lauréat de la Palme d'Or Ruben Östlund, le cinéaste canadien David Cronenberg et l'acteur Javier Bardem.

"Nous artistes et acteur.ice.s de la culture, nous ne pouvons rester silencieux.se.s tandis qu'un génocide est en cours à Gaza", affirme le texte collectif qui rend hommage à la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée dans un bombardement israélien mi-avril. Selon les organisateurs contactés par l'AFP, Juliette Binoche, présidente du jury cannois, figurait initialement parmi les signataires, mais son nom n'apparaît pas dans la liste des 34 personnalités mentionnées dans l'édition de Libération.

La tribune évoque également l'absence de soutien de l'Académie des Oscars envers le réalisateur palestinien Hamdan Ballal, attaqué par des extrémistes israéliens fin mars, peu après avoir reçu un Oscar pour son documentaire "No Other Land". "Une telle passivité nous fait honte. Pourquoi le cinéma, vivier d'œuvres sociales, engagées, paraît se désintéresser de l'horreur du réel, de l'oppression subie par nos consœurs et confrères ?", s'interrogent les signataires. Les signataires appellent le monde du cinéma à agir "pour toutes celles et ceux qui meurent dans l'indifférence", affirmant que "le cinéma se doit de porter leurs messages".