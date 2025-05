Deux activistes tentent de perturber la prestation israélienne durant la finale de l'Eurovision

Un incident sécuritaire a marqué la finale de l'Eurovision 2025 samedi soir à Bâle, lorsque deux individus ont tenté de faire irruption sur scène pendant la prestation de la représentante israélienne Yuval Raphael. Selon les témoins présents, une femme s'est précipitée vers la scène et a aspergé des agents de sécurité avec une substance colorante avant d'être neutralisée. Simultanément, un homme a également tenté de franchir les barrières mais a été immédiatement maîtrisé par le personnel de sécurité.

"Un couple néerlandais a crié, escaladé la balustrade et répandu de la peinture rouge sur les personnes autour d'eux. La sécurité les a immédiatement arrêtés, et j'ai enveloppé l'homme dans un drapeau israélien. Am Israel Chai!", a témoigné Liav Illouz, spectateur israélien présent dans la salle. La diffusion télévisée de l'événement n'a montré que brièvement la tentative d'intrusion, la réalisation ayant rapidement changé d'angle de caméra.

Contacté après l'incident, le radiodiffuseur public israélien a refusé de commenter les questions de sécurité, se contentant d'affirmer : "Nous sommes extrêmement fiers de la performance impeccable de Yuval Raphael, qui a représenté Israël avec la plus grande dignité." La chanteuse, qui interprétait "New Day Will Rise" en quatrième position de la soirée, a conclu sa prestation par "Am Israel Chai" ("Le peuple d'Israël vit"), tandis qu'à l'extérieur de la salle, des affrontements éclataient entre manifestants pro-palestiniens et forces de l'ordre suisses.