Disparition d’Albert Cohen, acteur et voix du doublage israélien, à 93 ans

Le comédien, metteur en scène et doubleur Albert Cohen, figure emblématique du théâtre et du cinéma israéliens, est décédé samedi à l’âge de 93 ans.

Né en Bulgarie, Cohen avait immigré en Israël à l’âge de 17 ans, avant de rejoindre l’armée où il fonda la troupe du Commandement Sud. Dès les années 1960, il devint l’un des piliers du théâtre Cameri de Tel-Aviv, où il interpréta des rôles marquants dans Un songe d’une nuit d’été, Les Misérables ou Sweeney Todd, et collabora avec Hanoch Levin, Zaharia Harifai et Yossef Carmon au sein d’une troupe devenue culte.

Sur grand écran, Albert Cohen a joué dans plusieurs classiques du cinéma israélien, dont Sallah Shabati ou encore Sauvez le sauveteur. À la télévision, il participa à des séries populaires comme Parpar Nechmad, Polishuk ou Aba Metapelet. Mais c’est surtout sa voix reconnaissable entre toutes qui a marqué des générations d’enfants. Cohen a prêté son timbre chaleureux à d’innombrables personnages de films d’animation, parmi eux Peter Pan, Les Aristochats, Shrek 2, Les Tortues Ninja, Rango, Monstres Academy ou encore Vice-Versa, où il incarnait l’émotion Colère — un rôle qu’il avait repris dans Vice-Versa 2 en 2024. Le théâtre Cameri et l’Union des artistes d’Israël lui ont rendu hommage, saluant un homme « d’une chaleur rare, passionné, noble et profondément aimé ».

« Sa voix et sa présence resteront gravées dans la mémoire culturelle d’Israël », conclut leur message.