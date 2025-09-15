Drapeau neutre ou retrait temporaire : l'Eurovision chercherait un compromis avec Israël

Articles recommandés -

Alors que la crise autour de la participation d'Israël à l'Eurovision s'est encore intensifiée avec l'annonce de l'Irlande de boycotter le concours 2026, la direction du concours tenterait d'agir en coulisses pour trouver des solutions de compromis. L'Irlande est le quatrième pays à adopter une position aussi radicale, après la Slovénie, l'Espagne et l'Islande.

Selon certaines informations, la direction de l'Eurovision aurait transmis des messages officieux à Israël proposant deux options pour résoudre la crise : soit annoncer un retrait temporaire du concours l'année prochaine, soit participer avec un drapeau neutre plutôt que le drapeau israélien.

Ces propositions de compromis de l'UER sont censées préserver l'unité du concours tout en tenant compte des pressions politiques croissantes. Cependant, selon les sources, Israël devrait refuser ces offres, considérant qu'elles constituent une forme de discrimination déguisée.

L'Union européenne de radio-télévision organisera en décembre un débat crucial sur la participation d'Israël au concours. Cette réunion pourrait déterminer l'avenir de la présence israélienne à l'Eurovision, alors que la pression exercée par les pays boycotteurs fait craindre une exclusion formelle.

Face à cette coalition de pays boycotteurs, Israël peut néanmoins compter sur des soutiens significatifs. L'Allemagne et l'Italie, deux poids lourds de l'Eurovision, ont maintenu leur position favorable à la participation israélienne lors des éditions précédentes. "On ne peut qu'espérer qu'ils feront de même en décembre prochain", soulignent les observateurs israéliens.