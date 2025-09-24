Dua Lipa dément avoir évincé son agent juif après une polémique liée au festival de Glastonbury

Articles recommandés -

La chanteuse britannique Dua Lipa a fermement démenti les informations affirmant qu’elle aurait renvoyé son agent juif, David Levy, pour avoir signé une lettre demandant l’exclusion du groupe irlandais Kneecap du festival de Glastonbury.

Dans un message publié sur Instagram, la pop star a qualifié l’article du Daily Mail de « totalement faux » et a dénoncé un langage « délibérément provocateur », destiné à créer des divisions et à attirer des clics. « Exploiter une tragédie mondiale pour vendre des journaux est profondément troublant », a-t-elle écrit, tout en réaffirmant son soutien à la cause palestinienne.

L’agence William Morris Endeavor (WME), qui gère Dua Lipa, a également rejeté ces accusations, précisant que David Levy n’était plus impliqué dans la gestion quotidienne de la chanteuse depuis 2019, date à laquelle il avait quitté Londres pour passer à un rôle de conseiller. « Les rumeurs selon lesquelles Dua ou son équipe auraient écarté un agent pour ses opinions politiques sont catégoriquement fausses », a déclaré l’agence.

La controverse a éclaté après la fuite d’une lettre signée par plusieurs responsables de l’industrie musicale demandant l’éviction de Kneecap, un groupe pro-palestinien dont le chanteur est poursuivi au Royaume-Uni pour avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d’un concert. Dua Lipa, critique d’Israël de longue date, avait récemment signé une pétition appelant le Premier ministre britannique Keir Starmer à mettre fin à la « complicité » du Royaume-Uni dans la guerre à Gaza.