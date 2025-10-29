Eden Ben Zaken franchit un cap avec son premier single en anglais

La pop star israélienne Eden Ben Zaken s’apprête à conquérir le public américain. Quelques jours avant sa tournée à Miami et New York, la chanteuse a dévoilé son premier single en anglais, "Queen of Roses".

La ballade, écrite et composée par le Suédois Jonas Myrin, lauréat d’un Grammy, et produite par Yinon Yahel, s’inspire du succès hébreu précédent de la chanteuse, Malkat HaShoshanim (« Reine des Roses »). L’équipe de l’artiste précise toutefois que les deux chansons sont totalement différentes.

« J’aime toujours me renouveler et surprendre », a commenté Eden Ben Zaken. « Cette fois-ci, c’est ma première chanson en anglais. Je suis impatiente de partir en tournée aux États-Unis et de rencontrer les communautés juives et toutes les personnes formidables qui y vivent. »

La chanteuse de 30 ans, révélée il y a dix ans grâce à la version israélienne de The X Factor, s’est depuis imposée comme l’une des artistes les plus populaires d’Israël. Elle se produira jeudi à Miami et le 2 novembre à New York, marquant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière internationale.