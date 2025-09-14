En concert à Londres, Coldplay rend hommage à Charlie Kirk

Articles recommandés -

Vendredi soir, en plein concert au mythique stade de Wembley, le leader de Coldplay a interrompu son spectacle pour un moment de recueillement à la mémoire de Charlie Kirk. Chris Martin a demandé à ses dizaines de milliers de spectateurs de lever les mains et d'envoyer "de l'amour à travers le monde", mentionnant spécifiquement la famille de l'activiste assassiné parmi les destinataires de cette énergie positive.

"Vous pouvez envoyer ceci à votre frère ou à votre sœur, vous pouvez l'envoyer aux familles de personnes qui ont traversé des moments terribles, vous pouvez l'envoyer à la famille de Charlie Kirk, vous pouvez l'envoyer à la famille de n'importe qui", a déclaré le chanteur, filmé par de nombreux spectateurs.

Martin a étendu son appel au-delà de ce drame particulier, encourageant son public à diriger cette bienveillance vers leurs adversaires et les populations en souffrance. "Vous pouvez l'envoyer à des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais vous leur envoyez quand même de l'amour... Vous pouvez l'envoyer à des gens pacifiques au Moyen-Orient, en Ukraine et en Russie", a-t-il ajouté. Le groupe a ensuite enchaîné avec "Fix You", l'un de leurs titres les plus emblématiques, amplifiant la portée du moment.

Le militant conservateur pro-israélien Charlie Kirk, véritable icône de la droite aux Etats-Unis mais aussi à l'étranger, a été assassiné mercredi alors qu'il s'exprimait sur le capus de l'université de l'Utah.